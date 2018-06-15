В Мурманской области завели дело из-за недопуска школьника к ГИА

В Мурманской области завели дело об административном правонарушении из-за недопуска девятиклассника к Государственной итоговой аттестации по русскому языку, сообщает kp.ru.

Ребёнок узнал об этом накануне сдачи. В качестве причины была названа неуспеваемость по предмету. Отец мальчика обратился в прокуратуру.

«Прокуратурой в отношении образовательного учреждения возбуждено дело об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 5.57 КоАП России — «Нарушение или незаконное ограничение права на получение общедоступного и бесплатного образования», — заявила старший помощник областного прокурора по взаимодействию со СМИ Анжелика Черногубова.

Суд должен состояться в течение двух недель. Школе грозит штраф от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.

Ранее НСН сообщала, что скорую помощь во время ЕГЭ в Москве в этом году вызывали около 200—250 раз.