В семье убитой в Новокузнецке женщины остались пятеро детей

У застреленной бывшим мужем женщины в Новокузнецке остались пятеро детей, трое из них — несовершеннолетние.

Об этом на своём официальном сайте сообщает администрация Кемеровской области.

«В семье остались пятеро детей: двое совершеннолетних детей от первого брака и трое младших детей, которые остались сиротами», — уточняется на сайте ведомства.

У детей осталась бабушка по линии отца. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв уже распорядился оказать необходимую помощь семье погибшей.

«Пока не решится вопрос о дальнейшей судьбе младших детей, они будут находиться в социально-реабилитационном центре», — сообщает администрация. Сотрудники соцзащиты и опеки Новокузнецка уже ведут работу с родственниками погибшей.

Бывший муж выстрелил в женщину на пороге офиса, где она работала, а потом совершил самоубийство. Пострадавшая от полученного ранения скончалась. Причиной случившегося следователи считают бытовой конфликт.