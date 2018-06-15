Суд в Удмуртии оставил под арестом обвиняемого в убийстве из-за громкой музыки
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Житель Ижевска обвиняется по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».
Как установило следствие, причиной преступления стала громкая музыка. В новогоднюю ночь сосед обвиняемого попросил его уменьшить громкость, но был избит. От полученных травм потерпевший умер.
Адвокат подал апелляционную жалобу на постановление Устиновского районного суда о продлении срока содержания под стражей. Суд учёл мнение прокурора и оставил апелляцию без удовлетворения. Предварительное расследование продолжается.
Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области вынесли новый приговор экс-следователю по делу о заказных убийствах.