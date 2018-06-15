В России могут упростить получение финподдержки на энергосбережение многоквартирных домов

В России предложили упростить получение финансовой поддержки на энергосбережение многоквартирных домов, сообщают «Известия».

Товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы, управляющие компании или уполномоченные общим собранием собственников лица смогут подать электронную заявку на субсидии напрямую в Фонд ЖКХ через систему «Реформа ЖКХ».

Об этом говорится в проекте правительственного постановления, разработанном Минстроем. Документ вносит поправки в постановление правительства №18 о правилах получения финподдержки.

В настоящее время такие запросы вправе делать лишь руководство субъектов, которое также должно предварительно вносить изменения в краткосрочную программу капремонта.

Изменения затронут владельцев специальных счетов. Из годового отчёта Фонда ЖКХ следует, что они сформированы в 6,6%, или 48,8 тыс. многоквартирных домов. Региональные операторы контролируют счета на капремонт более 92% многоквартирных домов (около 682 тыс.).

Ранее Newinform сообщало, что представители специальных комиссий расскажут жителям Санкт-Петербурга, что делать с многолетними задолженностями по квартплате.