На Западном скоростном диаметре в Петербурге запустили бесконтактную оплату проезда

На Западном скоростном диаметре в Санкт-Петербурге запустили бесконтактную оплату, сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс-службу компании-оператора «Магистраль Северной столицы».

Соответствующими терминалами оборудованы все универсальные полосы, где есть жёлтые щиты и будки с кассирами-операторами.

Теперь провести платёж там можно с помощью банковской карты с технологией NFC. Также подойдут системы PayPass, PayWave, Apple Pay, Google Pay и другие.

Для оплаты бесконтактным способом с помощью смартфона нужно настроить приложение платёжной системы.

Традиционные способы оплаты продолжат работать.

Ранее ФАН сообщало, что электронная проездная карта «Подорожник» с символикой чемпионата мира по футболу 2018 года поступит в продажу в Петербурге в пятницу, 15 июня.