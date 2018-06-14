На Западном скоростном диаметре в Петербурге запустили бесконтактную оплату проезда
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Соответствующими терминалами оборудованы все универсальные полосы, где есть жёлтые щиты и будки с кассирами-операторами.
Теперь провести платёж там можно с помощью банковской карты с технологией NFC. Также подойдут системы PayPass, PayWave, Apple Pay, Google Pay и другие.
Для оплаты бесконтактным способом с помощью смартфона нужно настроить приложение платёжной системы.
Традиционные способы оплаты продолжат работать.
Ранее ФАН сообщало, что электронная проездная карта «Подорожник» с символикой чемпионата мира по футболу 2018 года поступит в продажу в Петербурге в пятницу, 15 июня.