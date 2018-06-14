Более 43% молока и молочной продукции в магазинах Оренбургской области признаны поддельными

Более 43% молока и молочной продукции в магазинах Оренбургской области оказались поддельными, сообщает RIA56 со ссылкой на пресс-службу регионального управления Россельхознадзора.

С начала года специалисты ведомства взяли во время проверок 108 проб. Исследовались сливочное масло, творог, сыр, сметана, кефир, варенец и йогурт.

Образцы брали в магазинах, пунктах общественного питания, социальных учреждениях.

В 48 пробах обнаружены положительные результаты. Это 43,5% от общего числа.

Выявленные подделки не соответствовали статусу молока по жирно-кислотному составу, массовой доле белка, в некоторых образцах найдены растительные жиры.

Информация о несоответствиях продукции отечественных предприятий направлена в соответствующие территориальные органы Россельхознадзора и Роспотребнадзора для принятия мер.

Ранее эксперт по качеству продуктов, бывший руководитель АНО «Союзэкспертиза» Марина Циренина в беседе с Nation News оценила исследование «Росконтроля», который изучил сыры популярных марок и нашёл фальсификат в 65% образцов.