Более 43% молока и молочной продукции в магазинах Оренбургской области признаны поддельными
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С начала года специалисты ведомства взяли во время проверок 108 проб. Исследовались сливочное масло, творог, сыр, сметана, кефир, варенец и йогурт.
Образцы брали в магазинах, пунктах общественного питания, социальных учреждениях.
В 48 пробах обнаружены положительные результаты. Это 43,5% от общего числа.
Выявленные подделки не соответствовали статусу молока по жирно-кислотному составу, массовой доле белка, в некоторых образцах найдены растительные жиры.
Информация о несоответствиях продукции отечественных предприятий направлена в соответствующие территориальные органы Россельхознадзора и Роспотребнадзора для принятия мер.
Ранее эксперт по качеству продуктов, бывший руководитель АНО «Союзэкспертиза» Марина Циренина в беседе с Nation News оценила исследование «Росконтроля», который изучил сыры популярных марок и нашёл фальсификат в 65% образцов.