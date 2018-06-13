Кудрин рассказал о невыполненных показателях майских указов 2012 года

Часть целевых показателей из экономического блока президентских указов от 7 мая 2012 года так и не была достигнута, заявил председатель Счётной палаты Алексей Кудрин.

Так, по его словам, самое большое отставание показал индекс производительности труда.

«По информации правительства, в 2016 году темпы роста производительности относительно 2011 года составили 3,8%. То есть с 2011 по 2016 год всего производительность выросла на 3,8%. А по целевому показателю она должна вырасти в 1,5 раза к 2018 году», — цитирует Кудрина ТАСС.

Кроме того, глава Счётной палаты отметил, что доля инвестиций в ВВП России в 2017 году составила 21,9% при целевом показателе 27% к 2018 году.

Среди направлений, в которых удалось достичь лучших результатов, он отметил социальную сферу, где, например, выполнение показателей по школьному преподаванию в минувшем году составило 101%.

Ранее правительство сообщило, что поручения, содержащиеся в пакете майских указов 2012 года, выполнены на 94,1%.