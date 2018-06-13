Эксперт прокомментировал утверждённый состав администрации президента России

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Анастасия Румянцева
Член правления Российской ассоциации политических консультантов политолог Андрей Колядин в разговоре с RT прокомментировал утверждённый состав администрации президента России.
Эксперт прокомментировал утверждённый состав администрации президента России
  • © РИА Новости

«Это продолжение тренда, который мы заметили при формировании правительства. Когда президент опирается на тех людей, которых он знает, с которыми работал и в которых абсолютно уверен. Видимо, задачи стоят настолько серьёзные, что внутренне он не может позволить делать ставки в основных должностях на людей, которых не знает», — заключил Колядин.

Ранее глава государства Владимир Путин переназначил Дмитрия Пескова в должности заместителя главы администрации Кремля, пресс-секретаря президента.

Первыми заместителями аппарата остались Алексей Громов и Сергей Кириенко. Также помощниками главы государства назначены Игорь Левитин, Анатолий Серышев, Владислав Сурков, Юрий Ушаков, Дмитрий Шальков и Андрей Фурсенко.

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