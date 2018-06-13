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13 июня 2018
Семье проживающего в Серебряном Бору ветерана тыла выдали договор социального найма
Департамент городского имущества Москвы выдал договор социального найма семье ветерана тыла Великой Отечественной войны Виктору Корниенко. Об этом RT сообщила его невестка Ирина.
  • RT

Таким образом, семья 89-летнего пенсионера получила официальную прописку в доме, где проживала более полувека. Теперь Виктор Корниенко и его сын смогут официально претендовать на улучшение жилищных условий.

Ранее RT сообщал, что дом, в котором живёт Корниенко, признан жилым.

89-летний ветеран, а также его соседи уже десять лет живут без электроснабжения в одноэтажном деревянном доме дореволюционной постройки на Таманской улице в Москве. В 2008 году власти обесточили здание, поскольку с 1964 года по документам оно считается нежилым, хотя сам ветеран проживает там с 1955-го. При этом выяснилось, что помещение имеет статус нежилого только десять лет, с тех пор как здание было передано из собственности Минобороны в ведение города.

13 июня 2018
Семье проживающего в Серебряном Бору ветерана тыла выдали договор социального найма
11 мая 2018
Дом 89-летнего ветерана тыла в Серебряном Бору признан жилым
23 апреля 2018
89-летний ветеран тыла пытается добиться от московских властей признания своего дома жилым
Ваша заявка принята
Спасибо за обращение
Я не робот
reCAPTCHA
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