Семье проживающего в Серебряном Бору ветерана тыла выдали договор социального найма

RT

Таким образом, семья 89-летнего пенсионера получила официальную прописку в доме, где проживала более полувека. Теперь Виктор Корниенко и его сын смогут официально претендовать на улучшение жилищных условий.

Ранее RT сообщал, что дом, в котором живёт Корниенко, признан жилым.

89-летний ветеран, а также его соседи уже десять лет живут без электроснабжения в одноэтажном деревянном доме дореволюционной постройки на Таманской улице в Москве. В 2008 году власти обесточили здание, поскольку с 1964 года по документам оно считается нежилым, хотя сам ветеран проживает там с 1955-го. При этом выяснилось, что помещение имеет статус нежилого только десять лет, с тех пор как здание было передано из собственности Минобороны в ведение города.