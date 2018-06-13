На улицах Москвы появились тематические цветники в честь ЧМ-2018
- © Агентство городских новостей «Москва»
Шесть из них находятся на территории вдоль Волоколамского шоссе, где пройдёт маршрут автобусов с участниками и зрителями турнира.
Кроме того, они расположены на Рублёвском и Варшавском шоссе, на площади Гагарина, Земляном Валу и в Ильинском сквере.
Общая площадь тематических цветников составляет около 900 кв. метров. Каждая клумба имеет уникальный рисунок на основе символики ЧМ-2018.
Ранее портал «ВашГород.ру» сообщал, что на улицах Кемерова организуют трансляцию матчей ЧМ-2018.