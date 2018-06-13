На улицах Москвы появились тематические цветники в честь ЧМ-2018

На улицах Москвы появилось 12 тематических цветников в честь чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает m24 со ссылкой на пресс-службу комплекса городского хозяйства.

Шесть из них находятся на территории вдоль Волоколамского шоссе, где пройдёт маршрут автобусов с участниками и зрителями турнира.

Кроме того, они расположены на Рублёвском и Варшавском шоссе, на площади Гагарина, Земляном Валу и в Ильинском сквере.

Общая площадь тематических цветников составляет около 900 кв. метров. Каждая клумба имеет уникальный рисунок на основе символики ЧМ-2018.

Ранее портал «ВашГород.ру» сообщал, что на улицах Кемерова организуют трансляцию матчей ЧМ-2018.