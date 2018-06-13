Из-за отключения электроэнергии в Крыму объекты социальной сферы в Севастополе перевели на резервные источники питания.

«По информации управления обеспечения мероприятий гражданской защиты, в Севастополе оперативно запускаются резервные источники питания, обеспечивающие электроснабжение», — цитирует «Новый Севастополь» сообщение городского правительства.

В Департаменте здравоохранения рассказали, что медицинские учреждения работают в штатном режиме. Больницы обеспечены резервными источниками питания, которые уже запустили в работу.

Ресурсоснабжающие компании и коммунальные службы также работают в соответствии с графиком. Кроме того, ГУП «Водоканал» запускает резервные источники питания.

Ранее сообщалось, что названа предварительная причина отключения электричества в Крыму.