Источник: в Москве более 600 человек эвакуировали из офиса компании «Атомэнергопроект»

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Более 600 человек эвакуировали из офиса компании «Атомэнергопроект» на юге Москвы после того, как сработала система пожаротушения.
Источник: в Москве более 600 человек эвакуировали из офиса компании «Атомэнергопроект»
  • © Алексей Васильев / vk.com

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

«Автоматическая пожарная сигнализация и система пожаротушения сработали в административном здании компании «Атомэнергопроект» по адресу: улица Подольских Курсантов, дом 1», — сказал источник.

В настоящее время проверяется помещение.

5 июня на севере Москвы эвакуировали посетителей ТЦ после сигнала о задымлении.

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