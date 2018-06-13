Источник: в Москве более 600 человек эвакуировали из офиса компании «Атомэнергопроект»

Более 600 человек эвакуировали из офиса компании «Атомэнергопроект» на юге Москвы после того, как сработала система пожаротушения.

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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах столицы. «Автоматическая пожарная сигнализация и система пожаротушения сработали в административном здании компании «Атомэнергопроект» по адресу: улица Подольских Курсантов, дом 1», — сказал источник. В настоящее время проверяется помещение. 5 июня на севере Москвы эвакуировали посетителей ТЦ после сигнала о задымлении.