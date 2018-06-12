Минниханов вручил госнаграды России жителям Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов вручил государственные награды России жителям республики, сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Церемония прошла в Белом зале Губернаторского дворца в Казанском кремле.

В частности, медали Республики Татарстан «За доблестный труд» получили участники Великой Отечественной войны Фирдаус Ермаков и Турфан Насыбуллин, а также житель блокадного Ленинграда Алексей Шевелёв.

Кроме того, ряду деятелей вручили благодарственные письма президента России.

Ранее Nation News сообщало, что на Камчатке четырёх школьниц наградили за спасение одноклассника.