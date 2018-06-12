Губернаторы Московской и Оренбургской областей опубликовали поздравления с Днём России
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Праздничный пост с тематическим видео опубликован на странице главы региона в соцсети «ВКонтакте». В ролике показаны основные достижения Подмосковья.
«Во все времена успех и победы России — это успех каждого региона, результат самоотверженности и трудолюбия людей», — сказал Воробьёв.
Губернатор Оренбургской области Юрий Берг также выступил с поздравлением, передаёт RIA56.
«Мы гордимся славной историей Отечества, ратными и трудовыми традициями, богатой и самобытной культурой», — отметил он.
По его словам, в настоящее время сплочённость, созидательный труд, мудрость и сила воли служат основой дальнейшего движения вперёд, способны противодействовать всем современным вызовам.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского лидера Владимира Путина и жителей страны с национальным праздником — Днём России.