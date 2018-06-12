Минниханов поздравил жителей Татарстана с Днём России

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с государственным праздником — Днём России, сообщает «Реальное время».

«Успехи в социально-экономическом развитии, повышении обороноспособности, защите позиций нашей страны на международной арене создают предпосылки для уверенности и единения всех россиян», — говорится в поздравлении.

По словам Минниханова, свой достойный вклад вносит Татарстан, как один из опорных регионов-лидеров.

Он также выразил уверенность, что Казань встретит болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года с искренним радушием и сделает всё, чтобы они возвращались вновь и вновь.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского лидера Владимира Путина и жителей страны с национальным праздником — Днём России.