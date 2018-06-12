В Самарской области проводят проверку по факту гибели мужчины в районе аэродрома
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- globallookpress.com
Тело обнаружили охранники во время обхода территории.
«Прибывшие на место эксперты зафиксировали у потерпевшего множество травм, характерных при падении с высоты», — рассказали в правоохранительных органах.
На месте инцидента работала следственно-оперативная группа. В частности, был найден мотопараплан. По предварительной версии, мужчина разбился во время полёта.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
В марте URA.RU сообщало, что следователи завели уголовное дело после гибели пилота мотопараплана из Оренбурга.