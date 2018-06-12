В Самарской области проводят проверку по факту гибели мужчины в районе аэродрома

Сотрудники следственных органов проводят проверку по факту гибели 50-летнего мужчины в районе аэродрома в селе Нижнее Санчелеево в Самарской области, сообщает kp.ru.

Тело обнаружили охранники во время обхода территории.

«Прибывшие на место эксперты зафиксировали у потерпевшего множество травм, характерных при падении с высоты», — рассказали в правоохранительных органах.

На месте инцидента работала следственно-оперативная группа. В частности, был найден мотопараплан. По предварительной версии, мужчина разбился во время полёта.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

В марте URA.RU сообщало, что следователи завели уголовное дело после гибели пилота мотопараплана из Оренбурга.