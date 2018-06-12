Российский космонавт поздравил с МКС сограждан с Днём России

Космонавт Олег Артемьев с борта Международной космической станции (МКС) поздравил соотечественников с Днём России.

«В этот день я хочу пожелать вам неизменного чувства гордости за нашу страну, крепкого здоровья, благополучия и новых достижений на благо нашей Родины. С Днём России!» — сказал Артемьев.

Он находится на МКС с американскими астронавтами Эндрю Фойстелом и Ричардом Арнольдом.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын, президенты Белоруссии и Узбекистана Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиёев поздравили Путина с Днём России.