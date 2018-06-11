В «Моcгазе» опровергли сведения о взрыве газа в жилом доме в Москве

АО «Мосгаз» опровергло сообщения о том, что пожар в жилом доме на юго-востоке Москвы начался из-за взрыва бытового газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Мосгаза».

«Специалисты АО «Мосгаз» провели проверку и установили, что хлопка газа не было, бытовой газ не является причиной пожара», — сказали в пресс-службе.

Там также отметили, что элементы системы газоснабжения в порядке, несущие конструкции дома не повреждены.

Ранее источник сообщил о взрыве бытового газа в жилом доме на Дубровской улице в Москве. Впоследствии начался пожар, который удалось ликвидировать.

Также Nation News передавало, что пятеро жителей Самары попали в больницу в результате отравления угарным газом.