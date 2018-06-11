В «Моcгазе» опровергли сведения о взрыве газа в жилом доме в Москве
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«Специалисты АО «Мосгаз» провели проверку и установили, что хлопка газа не было, бытовой газ не является причиной пожара», — сказали в пресс-службе.
Там также отметили, что элементы системы газоснабжения в порядке, несущие конструкции дома не повреждены.
Ранее источник сообщил о взрыве бытового газа в жилом доме на Дубровской улице в Москве. Впоследствии начался пожар, который удалось ликвидировать.
Также Nation News передавало, что пятеро жителей Самары попали в больницу в результате отравления угарным газом.