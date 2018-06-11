Глава МИД Греции нанесёт визит в Россию
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«13 июня министр иностранных дел Российской Федерации С.В. Лавров проведёт с ним переговоры, в ходе которых планируется рассмотреть состояние и перспективы российско-греческих отношений в различных сферах», — говорится в сообщении на сайте российского дипломатического ведомства.
Отмечается, что стороны обсудят взаимодействие в торгово-экономической, инвестиционной и энергетической областях.
Ранее в Афинах открыли редакционный центр агентства Sputnik, который стал 23-м представительством за рубежом.