Глава МИД Греции нанесёт визит в Россию

Министр иностранных дел Греции Никос Кодзиас нанесёт 12—14 июня визит в Россию и встретится с российским коллегой Сергеем Лавровым.

«13 июня министр иностранных дел Российской Федерации С.В. Лавров проведёт с ним переговоры, в ходе которых планируется рассмотреть состояние и перспективы российско-греческих отношений в различных сферах», — говорится в сообщении на сайте российского дипломатического ведомства.

Отмечается, что стороны обсудят взаимодействие в торгово-экономической, инвестиционной и энергетической областях.

Ранее в Афинах открыли редакционный центр агентства Sputnik, который стал 23-м представительством за рубежом.