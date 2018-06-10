В Карелии на берегу Сямозера, где погибли дети, установлена часовня
«Завершилось строительство часовни на берегу Сямозера, где два года назад случилась трагедия, унёсшая жизни 14 детей», — написал на своей странице «ВКонтакте» глава республики Артур Парфенчиков.
По его словам, строительство велось на народные пожертвования, которые приходили не только из всех районов республики, но и из других регионов страны.
В начале февраля уголовное дело против шести обвиняемых в причастности к гибели детей на Сямозере передали в Пряжинский районный суд Республики Карелия.
18 июня 2016 года трое работников лагеря «Сямозеро» вывели 47 воспитанников в водный поход на рафте и двух каноэ.
Во время шторма оба каноэ перевернулись, погибли 14 детей.