В Карелии на берегу Сямозера, где погибли дети, установлена часовня

В Карелии на берегу Сямозера, где во время шторма в июне 2016 года погибли 14 детей, закончилось строительство часовни.

«Завершилось строительство часовни на берегу Сямозера, где два года назад случилась трагедия, унёсшая жизни 14 детей», — написал на своей странице «ВКонтакте» глава республики Артур Парфенчиков.

По его словам, строительство велось на народные пожертвования, которые приходили не только из всех районов республики, но и из других регионов страны.

В начале февраля уголовное дело против шести обвиняемых в причастности к гибели детей на Сямозере передали в Пряжинский районный суд Республики Карелия.

18 июня 2016 года трое работников лагеря «Сямозеро» вывели 47 воспитанников в водный поход на рафте и двух каноэ.

Во время шторма оба каноэ перевернулись, погибли 14 детей.