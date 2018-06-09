В Совфеде прокомментировали сообщения о возможном изменении правил призыва в армию

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал сообщения о том, что Министерство обороны рассматривает возможность изменить правила призыва в армию, что позволит признанным ограниченно годными добровольно пройти повторную медкомиссию.

«Это повлечёт за собой увеличение мобилизационного ресурса, повышение его качества. Здесь нет никакой политики — обычный государственный подход», — рассказал Клинцевич «Парламентской газете».

При этом сенатор подчеркнул, что новые правила позволят дополнительно отправить на военную службу около 6—7 тыс. человек.

Ранее издание «Известия» сообщало, что Минобороны планирует изменить правила призыва на срочную службу. Согласно новым правилам, молодые люди, признанные ограниченно годными к службе, смогут добровольно пройти медкомиссию вновь.