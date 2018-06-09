«Росконтроль» рассказал об итогах проверки качества трески

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Негосударственный проект «Росконтроль» рассказал об итогах проверки качества трески, сообщает kp.ru.
«Росконтроль» рассказал об итогах проверки качества трески
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Было исследовано филе, произведённое пятью фирмами, в том числе из Мурманска, Североморска и Москвы.

В одном из образцов было найдено на 96% больше глазури, чем написано на упаковке, в другом — на 76%.

Два продукта специалисты забраковали из-за превышения показателя микробной обсеменённости мезофильной микрофлорой.

«Бактерии группы кишечной палочки ни в одном из образцов не обнаружены. Содержание токсичных элементов находится в допустимых пределах», — отметили в «Росконтроле».

Ранее руководитель экспертного направления «Росконтроля» Андрей Мосов в беседе с НСН рассказал, как определить фальсифицированный российский сыр.

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