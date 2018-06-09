Росавиация выплатит компенсации авиакомпаниям за перевозку пассажиров «Саратовских авиалиний»

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Глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что ведомство выплатит компенсации авиакомпаниям за перевозку пассажиров «Саратовских авиалиний».

По его словам, расходы авиакомпаний будут возмещены по так называемым манифестам прерванного полёта. 

«Компании, которые перевозят сейчас по билетам «Саратовских авиалиний», оформляют манифест прерванного полёта и в соответствии со стоимостью своей перевозки получат компенсации от Росавиации», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в Росавиации назвали условия выдачи сертификата эксплуатанта новым «Саратовским авиалиниям».

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