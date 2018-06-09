В «Боевом братстве» предварительно установили личность выжившего в Афганистане лётчика

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Выжившим в Афганистане советским лётчиком, сбитым на территории страны в 1980-е годы, может быть старший лейтенант Александр Баранов. Однако, как сообщает организация «Боевое братство», данная информация требует проверки.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя ветеранской организации Вячеслава Калинина.

«Им, предположительно, может быть старший лейтенант Александр Баранов, старший лётчик второй авиационной эскадрильи штурмового авиаполка Су-25 в Баграме», — рассказал Калинин.

Между тем установление личности обнаруженного лётчика продолжается.

Ранее сообщалось, что пропавший во время боевого вылета в Афганистане в 1980-е годы лётчик оказался жив и хочет вернуться на родину.

В Госдуме предложили запросить о нём информацию у Афганистана и Пакистана.

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