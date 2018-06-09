В «Боевом братстве» предварительно установили личность выжившего в Афганистане лётчика
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя ветеранской организации Вячеслава Калинина.
«Им, предположительно, может быть старший лейтенант Александр Баранов, старший лётчик второй авиационной эскадрильи штурмового авиаполка Су-25 в Баграме», — рассказал Калинин.
Между тем установление личности обнаруженного лётчика продолжается.
Ранее сообщалось, что пропавший во время боевого вылета в Афганистане в 1980-е годы лётчик оказался жив и хочет вернуться на родину.
В Госдуме предложили запросить о нём информацию у Афганистана и Пакистана.