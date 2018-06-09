В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Хабаровском крае
Уточняется, что в результате ДТП пострадали девять человек.
«Я сегодня был во второй краевой больнице Хабаровска. Состояние пациентов разное, но их жизни ничего не угрожает. Все пять человек получают квалифицированную медицинскую помощь», — сказал министр.
По словам главврача Троицкой больницы, в которой находится ещё один пострадавший, состояние пациента стабильно тяжёлое. Его успешно прооперировали.
«Пациент приходит в себя. Пока будет находиться в нашей больнице», — рассказала главврач Светлана Кирдяшова.
Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае при столкновении двух автомобилей пострадали семь человек, включая двоих детей.