В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Хабаровском крае

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В Хабаровском крае шестеро пострадавших при ДТП находятся в больницах, их жизни ничего не угрожает. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на министра здравоохранения региона Александра Витько.

Уточняется, что в результате ДТП пострадали девять человек.

«Я сегодня был во второй краевой больнице Хабаровска. Состояние пациентов разное, но их жизни ничего не угрожает. Все пять человек получают квалифицированную медицинскую помощь», — сказал министр. 

По словам главврача Троицкой больницы, в которой находится ещё один пострадавший, состояние пациента стабильно тяжёлое. Его успешно прооперировали. 

«Пациент приходит в себя. Пока будет находиться в нашей больнице», — рассказала главврач Светлана Кирдяшова. 

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае при столкновении двух автомобилей пострадали семь человек, включая двоих детей.

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