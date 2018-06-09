СМИ: В России планируют расширить календарь прививок к 2020 году
Отмечается, что эту информацию подтвердили в пресс-службе министерства.
Согласно докладу, в календарь профилактических прививок могут включить вакцинацию от ветряной оспы, ротавирусной инфекции, гемофильной инфекции для всех детей.
Как сообщили в Минздраве, в настоящее время обсуждается вопрос необходимых средств для расширения календаря, к обсуждению привлечены и производители.
«Предложения по расширению Национального календаря профилактических прививок внесены в правительство России», — отметили в министерстве.
Ранее президент России Владимир Путин не исключил административных решений в вопросе вакцинации детей в России.