СМИ: В России планируют расширить календарь прививок к 2020 году

В Министерстве здравоохранения России планируют расширить Национальный календарь профилактических прививок к 2020 году. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на доклад ведомства.

Отмечается, что эту информацию подтвердили в пресс-службе министерства.

Согласно докладу, в календарь профилактических прививок могут включить вакцинацию от ветряной оспы, ротавирусной инфекции, гемофильной инфекции для всех детей.

Как сообщили в Минздраве, в настоящее время обсуждается вопрос необходимых средств для расширения календаря, к обсуждению привлечены и производители.

«Предложения по расширению Национального календаря профилактических прививок внесены в правительство России», — отметили в министерстве.

Ранее президент России Владимир Путин не исключил административных решений в вопросе вакцинации детей в России.