Врачи рассказали о состоянии пострадавшего при взрыве газа в Хабаровском крае

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Состояние мужчины, пострадавшего в результате взрыва бытового газа в пятиэтажном доме в посёлке Октябрьский в Хабаровском крае, оценивается как средней степени тяжести.

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на представителя Ванинской центральной районной больницы. 

«В настоящий момент пациент находится в хирургическом отделении. Состояние оцениваем как средне—тяжёлое. Операция ему не потребуется», — рассказал представитель больницы.

В региональном управлении МЧС при этом отметили, что из 60 жильцов пострадавшего дома в эвакуационном пункте разместились только 10, остальные находятся у родственников и друзей.

По данным региональной прокуратуры, в результате ЧП в посёлке Октябрьский один человек погиб и ещё двое пострадали. 

«По уточнённым данным, при взрыве пострадали два человека 1944 и 1946 годов рождения — они доставлены в больницу. Первый поступил в больницу с ожогами, второй надышался дымом», — рассказала старший помощник прокурора Валентина Глазова.

Прокуратура организовала проверку. 

Ранее СК возбудил уголовное дело по факту произошедшего.

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