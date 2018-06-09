Врачи рассказали о состоянии пострадавшего при взрыве газа в Хабаровском крае
Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на представителя Ванинской центральной районной больницы.
«В настоящий момент пациент находится в хирургическом отделении. Состояние оцениваем как средне—тяжёлое. Операция ему не потребуется», — рассказал представитель больницы.
В региональном управлении МЧС при этом отметили, что из 60 жильцов пострадавшего дома в эвакуационном пункте разместились только 10, остальные находятся у родственников и друзей.
По данным региональной прокуратуры, в результате ЧП в посёлке Октябрьский один человек погиб и ещё двое пострадали.
«По уточнённым данным, при взрыве пострадали два человека 1944 и 1946 годов рождения — они доставлены в больницу. Первый поступил в больницу с ожогами, второй надышался дымом», — рассказала старший помощник прокурора Валентина Глазова.
Прокуратура организовала проверку.
Ранее СК возбудил уголовное дело по факту произошедшего.