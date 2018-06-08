В Хабаровском крае провели учения войск Восточного округа

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На полигоне Князе-Волконский в Хабаровском крае провели учения войск Восточного округа, сообщает телеканал «Звезда».
В Хабаровском крае провели учения войск Восточного округа
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Участвовали военнослужащие мотострелковых, танковых, артиллерийских и огнемётного подразделений.

Ударами систем «Град», танков, огнемётов условного противника удалось отбросить.

Ранее URA.RU сообщало о проверке боеготовности ракетных войск.

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