В Хабаровском крае провели учения войск Восточного округа
На полигоне Князе-Волконский в Хабаровском крае провели учения войск Восточного округа, сообщает телеканал «Звезда».
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Участвовали военнослужащие мотострелковых, танковых, артиллерийских и огнемётного подразделений.
Ударами систем «Град», танков, огнемётов условного противника удалось отбросить.
Ранее URA.RU сообщало о проверке боеготовности ракетных войск.
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