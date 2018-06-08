В Москве открыли 118 зон отдыха к лету

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В Москве начали работать 118 зон летнего отдыха, сообщает kp.ru. До конца купального сезона столичные власти намерены реконструировать ещё семь.
В Москве открыли 118 зон отдыха к лету
  • © Агентство городских новостей «Москва»

В целом в городе определено 125 зон отдыха, в том числе 12 пляжей, 47 зон отдыха без купания, 66 мест массового отдыха.

Как заявил начальник Объединения административно-технических инспекций Москвы Дмитрий Семёнов, если ремонтные работы будут идти по графику, то эти семь зон ещё застанут конец купального сезона.

«Через полтора-два месяца люди смогут их посещать. Скорее всего, в августе и сентябре», — уточнил он.

В преддверии пляжного сезона было изучено состояние всех зон отдыха на городских водоёмах. На 52 объектах выявили многочисленные нарушения, в том числе несвоевременную уборку мусора, повреждённые газоны и лавочки. Состояние пляжей и мест отдыха контролируют постоянно.

Ранее портал Nation News со ссылкой на Роспотребнадзор сообщал, что ни один водоём в Петербурге не соответствует санитарным нормам.

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