Евкуров: ликвидированные в Ингушетии боевики готовили теракт накануне Ураза-байрама
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Об этом сообщает ТАСС.
«Причины, которые их на это толкнули, идеологи, которые их вербовали, связь с теми, кто их координировал, в какую группировку они входили, сейчас устанавливает следствие», — заявил Евкуров.
Он добавил, что с террористами более полутора часов велись переговоры о сдаче.
«С ними переговаривал и глава района, местные власти. Бандиты отказались сдаться и в ходе попытки их задержания открыли огонь по силовикам. Ответным огнём оба уничтожены», — рассказал глава республики.
Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщал, что в Республике Ингушетия были ликвидированы два боевика, планировавшие действия террористической направленности.