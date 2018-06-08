Евкуров: ликвидированные в Ингушетии боевики готовили теракт накануне Ураза-байрама

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Глава Ингушетии Юнусбек Евкуров заявил, что уничтоженная в Назрани группа боевиков планировала теракт в канун праздника Ураза-байрам.
Евкуров: ликвидированные в Ингушетии боевики готовили теракт накануне Ураза-байрама
  • © Kremlin Pool
  • globallookpress.com

Об этом сообщает ТАСС.

«Причины, которые их на это толкнули, идеологи, которые их вербовали, связь с теми, кто их координировал, в какую группировку они входили, сейчас устанавливает следствие», — заявил Евкуров.

Он добавил, что с террористами более полутора часов велись переговоры о сдаче.

«С ними переговаривал и глава района, местные власти. Бандиты отказались сдаться и в ходе попытки их задержания открыли огонь по силовикам. Ответным огнём оба уничтожены», — рассказал глава республики.

Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщал, что в Республике Ингушетия были ликвидированы два боевика, планировавшие действия террористической направленности.

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