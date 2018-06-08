В прокуратуре рассказали об обстоятельствах пожара в частном доме в Нижнем Тагиле
- © Nikolay Gyngazov
- globallookpress.com
По предварительным данным, около 2:00 в пятницу, 8 июня, на пульт дежурного поступила информация о возгорании частного дома. Во время тушения были обнаружены тела мужчины, женщины и девочек двух, четырёх и десяти лет.
«Две девочки являются дочерьми погибших мужчины и женщины, одна девочка приходится племянницей», — уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Семья считалась благополучной и не состояла на учёте в органах системы профилактики. Как предполагается, родственники заночевали в садовом домике, так как там была печь, а пожар произошёл из-за неосторожного обращения с огнём или из-за неисправности печного оборудования.
Назначена пожарно-техническая экспертиза.
Ранее сообщалось, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
В мае Nation News сообщал, что в Саратовской области завели уголовное дело по факту гибели троих детей при пожаре.