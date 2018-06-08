В прокуратуре рассказали об обстоятельствах пожара в частном доме в Нижнем Тагиле

Прокуратура Тагилстроевского района Нижнего Тагила проводит проверку по факту гибели пяти человек при пожаре в садоводческом товариществе «Золотой ключик», сообщает URA.RU.

По предварительным данным, около 2:00 в пятницу, 8 июня, на пульт дежурного поступила информация о возгорании частного дома. Во время тушения были обнаружены тела мужчины, женщины и девочек двух, четырёх и десяти лет.

«Две девочки являются дочерьми погибших мужчины и женщины, одна девочка приходится племянницей», — уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Семья считалась благополучной и не состояла на учёте в органах системы профилактики. Как предполагается, родственники заночевали в садовом домике, так как там была печь, а пожар произошёл из-за неосторожного обращения с огнём или из-за неисправности печного оборудования.

Назначена пожарно-техническая экспертиза.

Ранее сообщалось, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В мае Nation News сообщал, что в Саратовской области завели уголовное дело по факту гибели троих детей при пожаре.