СМИ: К выявлению перегруженных фур в России могут привлечь частные компании

В России могут привлечь частные компании к внедрению на федеральных трассах системы автоматизированного весогабаритного контроля (АСВГК), предназначенной для выявления перегруженных фур. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Росавтодор.

В Росавтодоре заявили, что проект о привлечении частных компаний в эту сферу «находится в стадии проработки, в том числе в рамках обсуждения с бизнес-сообществом».

Также в ведомстве добавили, что конкретные механизмы возмещения затрат частных инвесторов ещё не определены.

«Частный партнер, исходя из практики, принимает на себя все допобязательств и риски, в первую очередь связанные с надлежащим обслуживанием объектов. Объекты АСВГК уже с момента их создания будут находиться в государственной собственности», — отметили в пресс-службе Росавтодора.

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