СМИ: К выявлению перегруженных фур в России могут привлечь частные компании
В Росавтодоре заявили, что проект о привлечении частных компаний в эту сферу «находится в стадии проработки, в том числе в рамках обсуждения с бизнес-сообществом».
Также в ведомстве добавили, что конкретные механизмы возмещения затрат частных инвесторов ещё не определены.
«Частный партнер, исходя из практики, принимает на себя все допобязательств и риски, в первую очередь связанные с надлежащим обслуживанием объектов. Объекты АСВГК уже с момента их создания будут находиться в государственной собственности», — отметили в пресс-службе Росавтодора.
Ранее стало известно, что в России могут ограничить движение грузовиков в ночное время.