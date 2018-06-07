В Крыму прокомментировали заявление Путина о бесплатном проезде по Крымскому мосту

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Глава комитета парламента Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк в беседе с ФАН прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о бесплатном проезде по Крымскому мосту.
В Крыму прокомментировали заявление Путина о бесплатном проезде по Крымскому мосту
  • © Kremlin Pool
  • globallookpress.com

«Президент показал, что Крымский мост — это не какой-то коммерческий проект», — отметил Черняк.

По его словам, это символ воссоединения региона с Россией.

Ранее Путин заявил, что в соответствии с действующим законом, платные дороги могут возникать там, где есть альтернатива, а в данном случае никакой альтернативы переезда по Крымскому мосту автомобильным транспортом не существует.

В мае глава Минэкономразвития Республики Крым Наталья Чабан в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказала о перспективах экономики региона после запуска Крымского моста.

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