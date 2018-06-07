Путин пообещал предоставить гражданство пострадавшей в Сирии украинке

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии пообещал предоставить российское гражданство Ирине Баракат — украинке, которая попала под обстрел в сирийском Алеппо и потеряла ногу и кисть руки.

«Безусловно, такие люди, как вы, нуждаются в поддержке и получат её в том объёме, который нужен, для того чтобы жизнь в вашей семье сложилась счастливо. Я попрошу Министерство обороны, чтобы коллеги там нашли ваших родственников, чтобы доставили их в Россию. И сделаю то, о чём вы меня просите, это в компетенции президента Российской Федерации, предоставление гражданства. Вы его получите», — сказал Путин.

Баракат, которая проходит реабилитацию в Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова, попросила Путина предоставить ей гражданство для того, чтобы она могла получить функциональные протезы, а также увидеть своих детей и мужа, которые являются гражданами Сирии. Так как женщина не является россиянкой, она не может пригласить свою семью в Россию.

Подробности — в материале RT.