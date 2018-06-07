В Госдуме рассказали о работе над либерализацией приобретения гражданства России

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Анастасия Румянцева
Заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал в беседе с RT заявление президента России Владимира Путина о том, что надо пойти по пути либерализации приобретения гражданства России.
В Госдуме рассказали о работе над либерализацией приобретения гражданства России
  • © РИА Новости

«Наш комитет активно работает над теми поручениями, которые президент уже дал. Мы провели ряд парламентских слушаний: и по работе с соотечественниками, и по миграционной политике, и, самое главное, мы выходим на конечный результат. В ближайшее время наш комитет внесёт в Госдуму несколько законов, основной из них — об ускоренном получении гражданства России носителями русского языка. Он прошёл экспертный совет, находится на согласовании в Правовом управлении администрации президента и правительства России. После, надеюсь, положительного заключения Госдумы я думаю, что в весеннюю сессию в первом чтении мы его примем. Этот закон ждут сотни тысяч граждан, которые живут за пределами России, но хотят стать её гражданами», — заключил Водолацкий.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что надо пойти по пути либерализации приобретения гражданства России.

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