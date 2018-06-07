В Хабаровске задержали китайского туриста, пытавшегося вывезти 293 предмета IV—XIX веков

В аэропорту Хабаровска задержали китайского туриста, пытавшегося вывезти 293 предмета IV—XIX веков, сообщают «Известия».

Как рассказали в таможне, ценные вещи найдены в багаже гражданина КНР. Мужчина намеревался вылететь в Харбин.

У него обнаружили предметы археологии, отправления религиозных культов, военного снаряжения. Задержанный планировал вывезти эти вещи для продажи.

По результатам экспертизы предметы относятся к IV—XIX векам. Они принадлежали средневековым кочевникам Южной Сибири, народам Центральной Азии и Дальнего Востока. Китаец рассказал, что приобрёл их через онлайн-магазины.

«Нам не удалось определить рыночную стоимость всех образцов, представленных на экспертизу. Аналоги остальных предметов попросту отсутствуют в каких-либо источниках», — отметили представители таможни.

В отношении туриста заведено уголовное дело по факту контрабанды культурных ценностей.

На Дальнем Востоке такое собрание раритетов, разных по происхождению, возрасту и этнической принадлежности, таможня в своей работе встречает впервые. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее стало известно, что в Оренбургской области изъяли крупную партию янтаря.