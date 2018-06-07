Путин заявил о нецелесообразности дифференциации НДФЛ

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Российский лидер Владимир Путин во время прямой линии заявил, что дифференциация НДФЛ и введение налога с продаж нецелесообразны.
Путин заявил о нецелесообразности дифференциации НДФЛ

    По его словам, рост НДФЛ обсуждался в правительстве и на экспертном уровне.

    «Как известно, многие предлагают НДФЛ изменить, в том числе и политические партии, которые находятся в оппозиции, но представлены в парламенте. На первый взгляд, дифференцированная шкала налога на доходы физических лиц кажется и выглядит более социально справедливой. То есть кто больше получает дохода, тот должен больше и платить. Практика — она сложнее, чем вот эти теоретические формулы», — отметил президент.

    Путин указал, что дифференциация НДФЛ нецелесообразна.

    «Как только он вводится, часть граждан, которые получают более высокие доходы начинают различными способами скрывать эти доходы. Начинаются сразу зарплаты дополнительные в конвертах и так далее. То есть, фискальный результат почти нулевой, а шума много. И ухудшение в целом инвестиционного климата очевидно. Поэтому признано это нецелесообразным», — добавил он.

    Он также отметил, что налог с продаж приведёт к росту инфляции.

    «Это неизбежно приведёт к росту инфляции, всё это вместе убедило нас в том, что введение этой нормы нецелесообразно», — указал Путин.

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