Путин заявил о нецелесообразности дифференциации НДФЛ

Российский лидер Владимир Путин во время прямой линии заявил, что дифференциация НДФЛ и введение налога с продаж нецелесообразны.

По его словам, рост НДФЛ обсуждался в правительстве и на экспертном уровне.

«Как известно, многие предлагают НДФЛ изменить, в том числе и политические партии, которые находятся в оппозиции, но представлены в парламенте. На первый взгляд, дифференцированная шкала налога на доходы физических лиц кажется и выглядит более социально справедливой. То есть кто больше получает дохода, тот должен больше и платить. Практика — она сложнее, чем вот эти теоретические формулы», — отметил президент.

Путин указал, что дифференциация НДФЛ нецелесообразна.

«Как только он вводится, часть граждан, которые получают более высокие доходы начинают различными способами скрывать эти доходы. Начинаются сразу зарплаты дополнительные в конвертах и так далее. То есть, фискальный результат почти нулевой, а шума много. И ухудшение в целом инвестиционного климата очевидно. Поэтому признано это нецелесообразным», — добавил он.

Он также отметил, что налог с продаж приведёт к росту инфляции.

«Это неизбежно приведёт к росту инфляции, всё это вместе убедило нас в том, что введение этой нормы нецелесообразно», — указал Путин.

RT ведёт прямую трансляцию.