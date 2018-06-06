Повреждённый при взрыве газа дом в Краснодаре должны отремонтировать к 1 октября

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Дом на улице Славянской в Краснодаре, повреждённый при взрыве газа в марте 2018 года, должны отремонтировать к 1 октября. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
Повреждённый при взрыве газа дом в Краснодаре должны отремонтировать к 1 октября
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

«Для этой работы привлечены квалифицированные специалисты, которые учитывали в работе пожелания жителей дома. Найдена подрядная организация с опытом работы, многие компании выразили желание помочь строительными материалами», — заявил директор департамента строительства Максим Карпенко.

Он отметил, что предстоит выполнить не просто капитальный ремонт, а полное восстановление стен, перекрытий, лестничных пролётов, внутренних перегородок, обустройство кровли, замену внутридомовых инженерных систем.

Ремонт будут проводить за счёт внебюджетных источников.

Ранее издание «Юга.ру» писало, что в Краснодаре экспертиза подтвердила возможность восстановления подъезда дома, где взорвался газ.

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