В МЧС сообщили о ликвидации пожара в Доме педагогической книги в Москве

Пожар в здании, где расположен Дом педагогической книги, полностью потушен. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

«Принятыми мерами в 22​​​:03 пожар был ликвидирован на площади 130 квадратных метров», — говорится в сообщении в Twitter.

Принятыми мерами в 22:03 пожар был ликвидирован на площади 130 кв. метров. — МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 6 июня 2018 г.

Ранее источник сообщил о пожаре в здании, где находится Дом педагогической книги в Москве.

В октябре 2017 года «ПолитЭксперт» передавал, что в подмосковных Мытищах произошёл пожар в мебельном цехе.