В МЧС сообщили о ликвидации пожара в Доме педагогической книги в Москве
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«Принятыми мерами в 22:03 пожар был ликвидирован на площади 130 квадратных метров», — говорится в сообщении в Twitter.
Принятыми мерами в 22:03 пожар был ликвидирован на площади 130 кв. метров.— МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 6 июня 2018 г.
Ранее источник сообщил о пожаре в здании, где находится Дом педагогической книги в Москве.
В октябре 2017 года «ПолитЭксперт» передавал, что в подмосковных Мытищах произошёл пожар в мебельном цехе.