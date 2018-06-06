В МЧС сообщили о ликвидации пожара в Доме педагогической книги в Москве

Короткая ссылка
Пожар в здании, где расположен Дом педагогической книги, полностью потушен. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
В МЧС сообщили о ликвидации пожара в Доме педагогической книги в Москве
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Принятыми мерами в 22​​​:03 пожар был ликвидирован на площади 130 квадратных метров», — говорится в сообщении в Twitter. 

Ранее источник сообщил о пожаре в здании, где находится Дом педагогической книги в Москве.

В октябре 2017 года «ПолитЭксперт» передавал, что в подмосковных Мытищах произошёл пожар в мебельном цехе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Происшествия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить