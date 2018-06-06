МИД назвал предвзятым подход БДИПЧ ОБСЕ к взаимодействию с Россией

Подход Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ ОБСЕ) к взаимодействию с Россией явно предвзятый, что подрывает доверие к этому институту. Об этом заявили в пресс-службе российского МИД, комментируя доклад организации по президентским выборам в стране.

Дипломаты отметили, что доклад свидетельствует о политической ангажированности бюро, «чья методология отягощена «двойными стандартами» как при формировании мониторинговых миссий, так и при подготовке итоговых заключений».

«Ещё раз убедились, что реальная картина состоявшихся выборов бюро интересует мало. В своих комментариях БДИПЧ вышло далеко за рамки своего мандата, откровенно вмешиваясь в законодательные процессы в Российской Федерации, непосредственно не связанные с выборами», — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что «в негативном свете подаются усилия ЦИК России и местных властей по поощрению явки избирателей на участки для голосования».

«На этом фоне вскользь говорится о «сложностях, которые могут возникнуть» с доступом на участки в РЗУ на Украине. Вопиющее нарушение избирательных прав российских граждан, намеревавшихся голосовать на Украине, по сути, проигнорировано», — добавили в МИД.

В ведомстве указали на то, что доклад сосредоточен «исключительно на отдельных недостатках избирательного процесса», а на «проделанную ЦИК России огромную работу» в бюро фактически закрывают глаза.

«В ходе многочисленных встреч, проведённых с представителями мониторинговой миссии в МИД и ЦИК России, в адрес бюро звучало только одно требование с нашей стороны: быть объективными и честными в оценках и выводах. Однако это законное требование было проигнорировано. Налицо явно предвзятый подход БДИПЧ к взаимодействию с Россией», — заявили дипломаты.

МИД напомнил, что совместно с рядом стран — участниц организации российская сторона указывала на «явные недостатки в наблюдательной деятельности БДИПЧ и призывала к реформе методов и практики его работы».

Ранее БДИПЧ опубликовало отчёт о выборах президента России, которые прошли 18 марта 2018 года.

В частности, наблюдатели ОБСЕ рекомендовали российской стороне провести реформу избирательной системы.