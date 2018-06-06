Число поступивших перед прямой линией с Путиным вопросов превысило 1,5 млн

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Число вопросов, поступивших в преддверии прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, превысило 1,5 млн, сообщает Интерфакс.
Число поступивших перед прямой линией с Путиным вопросов превысило 1,5 млн
  • © РИА Новости

По состоянию на 18:00 мск 6 июня в адрес Путина поступило 1 млн 532 тыс. 674 вопроса.

Ранее ФАН сообщало, что число поступивших в преддверии прямой линии с Путиным вопросов превысило 1,3 млн.

Прямая линия с президентом пройдёт 7 июня. 

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