Число поступивших перед прямой линией с Путиным вопросов превысило 1,5 млн
Число вопросов, поступивших в преддверии прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, превысило 1,5 млн, сообщает Интерфакс.
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По состоянию на 18:00 мск 6 июня в адрес Путина поступило 1 млн 532 тыс. 674 вопроса.
Ранее ФАН сообщало, что число поступивших в преддверии прямой линии с Путиным вопросов превысило 1,3 млн.
Прямая линия с президентом пройдёт 7 июня.
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