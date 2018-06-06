В Дагестане произошёл природный пожар на площади 100 га
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Возгорание сухой травы произошло в двух километрах от населённого пункта Шумли-Олик.
«Общая площадь, пройденная огнём, ориентировочно составляет 100 га», — рассказали в ведомстве.
К настоящему времени возгорание полностью ликвидировано. В тушении участвовали восемь человек и две единицы техники. Угрозы для населения не было.
Ранее URA.RU сообщало, что на Ямале разработали маршруты патрулирования в связи с запретом разводить костры в лесу.