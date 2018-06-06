Матвиенко заявила о необходимости противодействовать преследованию русского языка

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о необходимости противодействовать преследованию русского языка, сообщает «Крыминформ».
Матвиенко заявила о необходимости противодействовать преследованию русского языка
  • © Kremlin Pool
  • globallookpress.com

«К великому сожалению, преследование русского языка становится в некоторых странах элементом государственной политики, осознанной политики», — сказала она на международном Ливадийском форуме в рамках фестиваля «Великое русское слово».

Как отметила Матвиенко, где-то вводятся ограничения, где-то применяются угрозы против активистов, выступающих в защиту русских школ.

По мнению председателя Совфеда, таким тенденциям нужно противодействовать активно, более наступательно.

Ранее, как сообщало ФАН, политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал решение Конституционного суда Молдавии по запрету российских новостных каналов.

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