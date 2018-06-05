В Свердловской области продлили штормовое предупреждение до 6 июня
В Свердловской области решили продлить штормовое предупреждение до среды, 6 июня, сообщает URA.RU со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.
- © Komsomolskaya Pravda
- globallookpress.com
Ожидаются сильные ливни с крупным градом и шквалистым ветром до 25 м/с.
Спасатели призвали проявлять осторожность и чётко выполнять рекомендации по безопасности.
4 июня Nation News сообщало, что в Санкт-Петербурге и Ленинградской области объявили штормовое предупреждение.
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