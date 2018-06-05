В Свердловской области продлили штормовое предупреждение до 6 июня

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В Свердловской области решили продлить штормовое предупреждение до среды, 6 июня, сообщает URA.RU со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.
В Свердловской области продлили штормовое предупреждение до 6 июня
  • © Komsomolskaya Pravda
  • globallookpress.com

Ожидаются сильные ливни с крупным градом и шквалистым ветром до 25 м/с.

Спасатели призвали проявлять осторожность и чётко выполнять рекомендации по безопасности.

4 июня Nation News сообщало, что в Санкт-Петербурге и Ленинградской области объявили штормовое предупреждение.

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