СПЧ попросил МВД проверить сообщения о негуманном отношении полицейских к инвалиду

Короткая ссылка
Совет при президенте России по правам человека обратился к главе МВД России Владимиру Колокольцеву в связи с информацией о недостойном и негуманном поведении сотрудников полиции Москвы и медработников по отношению к молодому человеку с аутизмом.
СПЧ попросил МВД проверить сообщения о негуманном отношении полицейских к инвалиду
  • РИА Новости

«Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека сегодня обратился к министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву в связи с информацией о недостойном и негуманном поведении сотрудников столичной полиции и медработников по отношению к задержанному за крики на улице ребёнку-аутисту», — говорится в сообщении на сайте СПЧ.

Совет попросил главу МВД организовать служебную проверку изложенных сведений.

Как отмечается, с жалобой на поведение правоохранителей обратились родители задержанного.

По их словам, молодой человек был задержан полицейскими во время прогулки на велосипеде потому, что он громко кричал. Как отмечают родители, ему скрутили руки за спиной и отвезли в отделение, где около трёх часов держали в наручниках за решёткой. Он кричал и просил их снять. По словам родителей, полицейские снимали его на телефон. Впоследствии скорая отвезла его в психиатрическую больницу, однако на следующий день он был отпущен. По словам молодого человека, «его несколько раз душили, завязывали ему рот и голову его футболкой».

Также родители заявили, что на руках и ногах сына остались гематомы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Общество
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить