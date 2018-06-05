СПЧ попросил МВД проверить сообщения о негуманном отношении полицейских к инвалиду

Совет при президенте России по правам человека обратился к главе МВД России Владимиру Колокольцеву в связи с информацией о недостойном и негуманном поведении сотрудников полиции Москвы и медработников по отношению к молодому человеку с аутизмом.

«Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека сегодня обратился к министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву в связи с информацией о недостойном и негуманном поведении сотрудников столичной полиции и медработников по отношению к задержанному за крики на улице ребёнку-аутисту», — говорится в сообщении на сайте СПЧ.

Совет попросил главу МВД организовать служебную проверку изложенных сведений.

Как отмечается, с жалобой на поведение правоохранителей обратились родители задержанного.

По их словам, молодой человек был задержан полицейскими во время прогулки на велосипеде потому, что он громко кричал. Как отмечают родители, ему скрутили руки за спиной и отвезли в отделение, где около трёх часов держали в наручниках за решёткой. Он кричал и просил их снять. По словам родителей, полицейские снимали его на телефон. Впоследствии скорая отвезла его в психиатрическую больницу, однако на следующий день он был отпущен. По словам молодого человека, «его несколько раз душили, завязывали ему рот и голову его футболкой».

Также родители заявили, что на руках и ногах сына остались гематомы.