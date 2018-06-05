В Минздраве заявили о снижении смертности от болезней органов дыхания в Подмосковье
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Об этом заявил министр здравоохранения региона Дмитрий Марков со ссылкой на данные Росстата.
«Всего от заболеваний дыхательной системы умерло на 526 человек меньше, чем за аналогичный период прошлого года», — рассказал он.
По его словам, по данному показателю область занимает второе место в Центральном федеральном округе.
Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области заявили о снижении смертности в регионе с начала года.