В Минздраве заявили о снижении смертности от болезней органов дыхания в Подмосковье

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Смертность от болезней органов дыхания в Московской области снизилась на 39,5% в январе — апреле 2018 года, передаёт телеканал «360».
В Минздраве заявили о снижении смертности от болезней органов дыхания в Подмосковье
  • © Министерство здравоохранения Российской Федерации

Об этом заявил министр здравоохранения региона Дмитрий Марков со ссылкой на данные Росстата.

«Всего от заболеваний дыхательной системы умерло на 526 человек меньше, чем за аналогичный период прошлого года», — рассказал он.

По его словам, по данному показателю область занимает второе место в Центральном федеральном округе.

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области заявили о снижении смертности в регионе с начала года.

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