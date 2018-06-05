Летевший во Францию самолёт сел в Нижневартовске из-за плохого самочувствия ребёнка
- АРХИВНОЕ ФОТО. © РИА Новости
«Самолёт сел примерно в 16:25 (14:25 мск). Ребёнку стало плохо. Рейс ещё не вылетел», — сообщили в воздушной гавани.
Отмечается, что ребёнку оказали помощь в полном объёме, госпитализация не потребовалась.
«По предварительным данным, у него случилась аллергическая реакция на съеденный продукт», — рассказал представитель аэропорта.
Как ожидается, вскоре самолёт с ребёнком на борту вылетит в пункт назначения.
Ранее URA.RU сообщало, что в Казани самолёт экстренно приземлился из-за смерти одного из пассажиров.