Летевший во Францию самолёт сел в Нижневартовске из-за плохого самочувствия ребёнка

В аэропорту Нижневартовска в связи с ухудшением состояния ребёнка на борту приземлился самолёт, выполнявший рейс из Китая во Францию. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на представителя аэропорта.

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«Самолёт сел примерно в 16:25 (14:25 мск). Ребёнку стало плохо. Рейс ещё не вылетел», — сообщили в воздушной гавани. Отмечается, что ребёнку оказали помощь в полном объёме, госпитализация не потребовалась. «По предварительным данным, у него случилась аллергическая реакция на съеденный продукт», — рассказал представитель аэропорта. Как ожидается, вскоре самолёт с ребёнком на борту вылетит в пункт назначения. Ранее URA.RU сообщало, что в Казани самолёт экстренно приземлился из-за смерти одного из пассажиров.