Летевший во Францию самолёт сел в Нижневартовске из-за плохого самочувствия ребёнка

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В аэропорту Нижневартовска в связи с ухудшением состояния ребёнка на борту приземлился самолёт, выполнявший рейс из Китая во Францию. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на представителя аэропорта.
Летевший во Францию самолёт сел в Нижневартовске из-за плохого самочувствия ребёнка
  • АРХИВНОЕ ФОТО. © РИА Новости

«Самолёт сел примерно в 16:25 (14:25 мск). Ребёнку стало плохо. Рейс ещё не вылетел», — сообщили в воздушной гавани. 

Отмечается, что ребёнку оказали помощь в полном объёме, госпитализация не потребовалась. 

«По предварительным данным, у него случилась аллергическая реакция на съеденный продукт», — рассказал представитель аэропорта.

Как ожидается, вскоре самолёт с ребёнком на борту вылетит в пункт назначения.

Ранее URA.RU сообщало, что в Казани самолёт экстренно приземлился из-за смерти одного из пассажиров.

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