Следователи попросили полицию передать им дело о ДТП в Екатеринбурге

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Следственный комитет России по Свердловской области попросил полицию передать ему уголовное дело о дорожно-транспортном происшествии в Екатеринбурге, сообщает URA.RU.
Следователи попросили полицию передать им дело о ДТП в Екатеринбурге
  • © МЧС России

Как заявили в ведомстве, причиной такого решения стало большое число пострадавших и общественный резонанс.

По факту ДТП полицейские завели дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Региональный СК проводит доследственную проверку перевозчика на предмет соответствия требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Ранее в Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Екатеринбурге.

Также Nation News сообщал, что в ДТП в Крыму погибли два человека.

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