СК завершил расследование по факту взрыва газа в квартире жилого дома в Омске

Следственный комитет России по Омской области завершил расследование по факту взрыва бытового газа в квартире жилого дома.

Об этом говорится в опубликованном на сайте СК сообщении.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего заправщика АГЗС Андрея Зазулина, обвиняемого в совершении преступления», — отмечается в сообщении.

Причиной взрыва и пожара стал заправленный на АГЗС газовый баллон. В результате пострадали восемь человек.

Житель Омска Андрей Чечик также рассказал телеканалу «360» подробности о взрыве газа в жилом доме.