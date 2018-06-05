СК завершил расследование по факту взрыва газа в квартире жилого дома в Омске
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Об этом говорится в опубликованном на сайте СК сообщении.
«Завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего заправщика АГЗС Андрея Зазулина, обвиняемого в совершении преступления», — отмечается в сообщении.
Причиной взрыва и пожара стал заправленный на АГЗС газовый баллон. В результате пострадали восемь человек.
Житель Омска Андрей Чечик также рассказал телеканалу «360» подробности о взрыве газа в жилом доме.