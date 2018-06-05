В Петербурге ответили на слова экс-президента Эстонии об угрозе потери Россией крупных городов

Заявление экс-президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса о возможной потере Россией крупных городов, включая Санкт-Петербург, сделано «в угоду конъюнктурным интересам». Такое мнение выразил депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Денис Четырбок в интервью РБК.

«Ничего общего с реальностью это заявление не имеет. Военная доктрина России оборонительная, а не наступательная», — отметил он.

В свою очередь, депутат заксобрания Санкт-Петербурга Алексей Ковалев назвал данное заявление бывшего президента Эстонии «идиотизмом».

«Если Эстония захочет ввязаться в какой-то военный конфликт с Россией, НАТО ей этого, естественно, не позволит», — пояснил Ковалев.

Ранее экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес в интервью газете «Европейская правда» заявил, что Россия может лишиться ряда крупных городов, в том числе Санкт-Петербурга, Омска и Томска, если решит атаковать Эстонию. Он также добавил, что в «военном смысле» стране ничего не угрожает, поскольку Эстония — член НАТО.